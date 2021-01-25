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'da hareketli saatler! 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu' sürüyor...

'da 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu' kapsamında uyuşturucu ticareti yapanların kimlikleri belirlendi. 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Köşeye sıkıştırılan zanlılar kıskıvrak enselendi...

DHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 11:31 ABONE OL
Diyarbakır'da hareketli saatler! 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu' sürüyor...

İl Jandarma Komutanlığı'nca narko terörizmle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2020 yılında gerçekleştirilen 21 operasyonda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu' kapsamında, 23'ü Diyarbakır ve Lice ilçe merkezinde, 19'u Lice ve Hani ilçesi kırsalında toplam 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 22 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Diyarbakır'da hareketli saatler! 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu' sürüyor...
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