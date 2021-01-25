Diyarbakır'da hareketli saatler! 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu' sürüyor...

İl Jandarma Komutanlığı'nca narko terörizmle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2020 yılında gerçekleştirilen 21 operasyonda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.