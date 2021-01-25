Edirne'de yürek yakan kaza...

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Özdöl, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdöl'ün cenazesi, otopsi için morga konuldu.