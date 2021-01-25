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’dan esnafa kira indirimi

Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafa Büyükşehir Belediyesinden yardım destek paketi geldi. Belediyeye ait tüm işyerlerinde meclis kararı ile indirim yapılması kararı alındı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 25.1.2021 09:34 ABONE OL
Erzurum’dan esnafa kira indirimi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Pandemi nedeniyle İl genelinde uyguladığımız kira indirimlerimiz bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatacak" dedi.

Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kira indirim kararının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Belediyemiz müstecirlerinin 5216 sayılı kanununun 26. maddesi doğrultusunda Belediyemiz iştirak şirketlerine verilen işyeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için yüzde 75, yine belediyemize ait işyerlerinde üretime yönelik faaliyet gösteren, 10 ve üzeri işçi çalıştıran müstecirlerin işyeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için de yüzde 75 kira indirimi yapılmasına karar verdik. Ayrıca Belediyemiz iştirak şirketleri ile 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler harici tüm müstecirler için de işyeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için yüzde 50 kira indirimi yapılmasına ve belediyemiz tüm müstecirlerinin kira ödemelerinin 3 ay süre ile ertelenmesine Büyükşehir Belediye Meclisimizde karar verdik. İnşallah bu uygulamalar esnafımızın pandemi günlerinde rahat bir nefes almasına vesile olacak. Dün olduğu gibi bugün de esnaf kardeşlerimizin daima yanındayız."

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Erzurum’dan esnafa kira indirimi
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