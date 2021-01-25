Eşinin falçatayla saldırdığı Ukraynalı Hanna, canını zor kurtardı! Genç kadın korku içinde yaşıyor!

'AMACI YARALAMAK DEĞİL ÖLDÜRMEKTİ'



Olayın ardından Mesut Öztürkmen'in polise verdiği ifadesinde kendisini öldürmek için geldiğini söylediğini iddia eden Hanna Butym şöyle konuştu:

"Benim kız kardeşim eşiyle beraber İstanbul'a tatile gelince onların yanına geldim onunla görüşmek için. Bir alışveriş merkezine gidip vakit geçirdik ve oradayken beni buldu. Nasıl bulduğunu bilmiyorum ama kız kardeşim 2 gün önce sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmıştı, alışveriş merkezinin ışıklarını çekip atmıştı. İki gün sonra yine alışveriş merkezine gittik. Mesut Öztürkmen polise de 2 gün orada beklediğini söylemiş. Arkamdan geldi saçımdan tuttu ve yüzümü kesti. Boğazımı kesmeye çalışmış ama onu tutmuşlar o yüzden yapamamış. Beni öldürmeye çalışmış Mesut Öztürkmen polise öyle söylemiş."

'ESKİ YÜZÜME KAVUŞMAK İSTİYORUM'



Yüzünün yarısının felç kaldığını ve birçok refleksi kullanamadığını söyleyen Hanna Butym, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda o cezaevinde ve ben korkuyorum. Erkenden dışarı çıkar diye korkuyorum. Çok ceza almasını ve cezaevinde uzun süre kalmasını istiyorum. Korkuyorum çünkü. Yüzümde şu anda yaralar var, şu an yüzümün yarısını hissetmiyorum. Kaşım çalışmıyor, gülme refleksi çalışmıyor ve bir doktorun bana yardım etmesini istiyorum, eski yüzüme kavuşmak istiyorum."

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