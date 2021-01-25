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'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Eskibağlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler T.Y, Ç.K. ve H.İ.S'yi yakaladı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 09:00 ABONE OL
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eskibağlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler T.Y, Ç.K. ve H.İ.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara ait evde yapılan aramalarda, pencereden maskenin içine sarılarak atılan 59,27 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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