Hayata dokunan JAK kahramanları

Elazığ ve İzmir depremi, Giresun ve Düzce seli gibi felaketlerle sarsılan Türkiye, umutların azaldığı anlarda birçok mucize kurtuluşa tanık oldu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri o anlarda başroldeydi. İşte kapılarını SABAH'a açan JAK timlerinin zorlu 34 haftalık eğitimleri ve dokundukları hayatlar:JAK timinin bir parçası olan canlı arama köpekleri Göl, İşlev, Cesur Eros, Olgun, Pati ve Atom ile kadavra köpeği Mavi en büyük güçleri. Enkaz altında sesini duyuramayan Gülsüm İnce'nin yerini Cesur Eros belirledi.Elazığ'da Kalay Apartmanı'nda 10 kişiyi kurtardı. JAK timi, 6 metre derinlikten enkazın altına indi ve 24 saat sonra 2.5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ı, anne Ayşe Yıldız'ı da 28 saat sonra kurtardı.İzmir depreminde 116 kişi hayatını kaybederken Rıza Bey Apartmanı'nda 3 kişinin hayatını kurtardı. Enkazda mahsur kalan Buse Hasyılmaz 9.5 saat sonra kurtarıldı.Depremde 16 yaşındaki İnci Okan çöken Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kaldı. Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten tim, İnci'ye ulaştı. UMKE personeli Edanur Doğan, acı çeken İnci'nin elini tutarak "Ben seni keman çaldığında dinlemeye de geleceğim Sen çok güçlü bir kızsın" diyerek moral vermeye çalıştı. 17 saat sonra çıkartılan İnci hastaneye kaldırıldı. Ekipler, aynı enkazda 3 gün sonra betondan bir de kedi kurtardı.GİRESUN ve ilçelerinde 22 Ağusto'ta sel ve heyelanlar yaşandı. Düzce'de 17-18 Temmuz'da Cumayeri, Akçakoca, Gümüşova ve Çilimli ilçelerinde sel ve heyelan meydana gelmişti. Mahsur kalan vatandaşların yardımına JAK timi koştu.ELAZIĞ'DA 2 ay önce basasını kalp krizinden kaybeden 1.5 yaşındaki Aslan Yüksel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi görenleri duygulandırıyor. Erdoğan'ı televizyonda heyecanlanan minik Aslan, "Dede" diyerek, gözünü ekrandan ayırmıyor. Aslan'ın annesi Miray Yüksel, "Cumhurbaşkanımızı ne zaman televizyonda görse heyecanlanıyor ve koşa koşa gelip 'Dede' diyerek ekrana kilitleniyor. Kırıkkale'de yaşıyorduk. Eşim vefate edinci Elazığ'a anneanne ve dedemin yanında geldik" dedi.