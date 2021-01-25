Hayata dokunan kahramanlar! JAK timleri SABAH’a kapılarını açtı

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı olarak 1999'da Ankara'da kurulan Afet Arama Kurtarma Bölükleri ile Dağcılık, Sualtı ve Köpekli Arama Kurtarma timlerinden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı deprem, çığ, sel, su baskını ve toprak kayması gibi doğal afetlerde mağdur olan vatandaşın umudu olabilmek için eğitimlerine aralıksız devam ediyor.
Gönüllü personeller arasından seçilen ve fiziki yeterliliği uygun olan subay, astsubay, uzman erbaş ve jandarma uzman çavuşlar JAK timinde göreve başlıyor. İki hafta süren intibak ve oryantasyon eğitiminin ardından "Yaz ve Kış Dağ Arama Kurtarma, Arama Kurtarma Yeterlilik Eğitimi, Can Kurtaran ve İlk Yardım Kursu, Depremde Arama Kurtarma Eğitimi ve Sel/Su Baskınlarında Arama Kurtarma Eğitimleri" başta olmak üzere 34 hafta süren yoğun eğitim programı uygulanarak tim göreve hazır hale geliyor.
EN BÜYÜK YARDIMCILARI SESSİZ KAHRAMANLAR
JAK timinin bir parçası olan, enkaz altında canlı kişilerin yerini belirtmede uzman arama köpekleri de Elazığ ve İzmir depreminde büyük başarı gösterdi. JAK timinin canlı arama köpekleri Göl, İşlev, Cesur Eros, Olgun, Pati ve Atom ile kadavra köpeği Mavi, Elazığ ve İzmir'de görev yaptı. Enkaz altında kalan ve sesini duyuramayan Gülsüm İnce'nin yerini canlı arama köpeği Eros belirledi. Eros'un tepki vermesiyle enkaz altında İnce'ye ulaşıldı. Eros, İnce sağlıklı bir şekilde çıkartılana kadar enkaz başından ayrılmadı.
JAK TİMİ, DEPREMZEDELERİN UMUT IŞIĞI
Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremin ardından yıkılan binaların enkazında zamana karşı yarışan, beton yığınlarının arasında bir nefes, bir yaşam izi arayan, sayısız mucizenin kahramanı olan JAK timleri, enkaz altında kalan kişiler kadar dışarıda onları bekleyen tüm Türkiye'nin de umut ışığı oldu.
Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde görev alan JAK timleri, canını hiçe sayarak 3 gün boyunca 24 saat hiç uyumadan, dinlemeden aralıksız çalıştı. JAK timi, yıkılan binaların üzerindeki çalışmaları sonucu Kalay Apartmanında 10 kişiyi kurtardı.
JAK TİMİ, ANNE VE 2,5 YAŞINDAKİ BEBEĞİ KURTARAN SES OLDU
Mustafa Paşa Mahallesinde bulunan 5 katlı Kalay Apartmanı deprem de yıkıldı. JAK timleri enkaza giderek çalışmaya başladı. Yaklaşık 24 saatin ardından bir kadın sesi duyan ekipler, hemen harekete geçti.
Kurtarılmayı bekleyen Ayşe Yıldız ile jandarma personeli arasındaki diyalog Türkiye'yi duygulandırdı. JAK timi "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz" demesi üzerine Ayşe Yıldız, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Çocuğum yanımda. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun. Çocuğum gidiyor" diye karşılık vermişti. JAK timi, 6 metre derinlikten enkazın altına indi ve 24 saat sonra 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ı çıkarmasının ardından anne Ayşe Yıldız'ı da 28 saat sonra kurtardı.
BAKAN İLE ENKAZ ALTINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ
Elazığ depreminin ardından Türkiye, bu sefer de 30 Ekim 2020'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İzmir'de umutların tükendiği anlarda birçok mucize kurtuluşa katkısı olan JAK timleri yine görevinin başındaydı.
İzmir depreminde 116 kişi hayatını kaybederken Rıza Bey Apartmanında görev yapan JAK timi, 3 kişinin hayatını kurtardı. Bayraklı 'da yerle bir olan Rıza Apartmanı enkazında mahsur kalan Buse Hasyılmaz'ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile enkaz altındayken telefonla iletişim kurdu. JAK timinin başarılı çalışması sonucu Buse Hasyılmaz da 9,5 saat sonra kurtarıldı.
GENÇ KIZIN TEKRAR UMUDU OLDU
Depremde 16 yaşındaki İnci Okan çöken Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kaldı. Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten tim, İnci'ye ulaştı. UMKE ekibi, mahsur kalan İnci'ye ulaşıp, tıbbi müdahalede bulundu. UMKE personeli Edanur Doğan, acı çeken İnci'nin elini tutarak, "Ben seni keman çaldığında dinlemeye de geleceğim. Çok güzel, çok akıllı bir kızsın sen. Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor. Sen çok güçlü bir kızsın" diyerek moral vermeye çalıştı. Tim tarafından yaklaşık 17 saat sonra çıkartılan İnci hastaneye kaldırıldı.
ENKAZDAN SADECE İNSAN DEĞİL KEDİ DE KURTARILDI
JAK timi, İzmir depreminde bir mucizeye daha imza attı. Enkaz altında sadece insan değil bir kedi de kurtarıldı. Rıza Bey apartmanın enkazı çalışan ekipler, 3 gün sonra betonların altında bir kediyle karşılaştı. Kedi, ekiplerce enkazdan çıkarıldı. Tedirgin olan kedinin titrediği görüldü.
JAK TİMİ YAŞANAN DOĞAL AFETTE VATANDAŞIN YANINDA
Giresun il merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos 2020'de etkili olan aşırı yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Caddeler ve iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplandı. Diğer bir sel felaketinin yaşandığı Düzce'de geçen yıl 17-18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından Cumayeri, Akçakoca, Gümüşova ve Çilimli ilçelerinde, Melen Çayı'nın taşması
nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Sel felaketinin yaşandığı bölgeye intikal eden JAK timi. Mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.