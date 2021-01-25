Hayata dokunan kahramanlar! JAK timleri SABAH’a kapılarını açtı

JAK TİMİ YAŞANAN DOĞAL AFETTE VATANDAŞIN YANINDA



Giresun il merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos 2020'de etkili olan aşırı yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Caddeler ve iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplandı. Diğer bir sel felaketinin yaşandığı Düzce'de geçen yıl 17-18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından Cumayeri, Akçakoca, Gümüşova ve Çilimli ilçelerinde, Melen Çayı'nın taşması

nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Sel felaketinin yaşandığı bölgeye intikal eden JAK timi. Mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.