Hırsızlar, Kuşadası'nı birbirine kattı! Filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı!

İTİRAF ETTİLER

Yapılan sorgulamada önce suçlarını kabul etmeyen hırsızlar, plazma televizyonun çalındığının tespit edilmesi ve evde yapılan parmak izi incelemesinin ardından hırsızlık amacıyla villaya girdiklerini itiraf etti. Sorgulaması devam eden üç hırsızlık şüphelisinin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada, polisle kovalamacaya giren üç hırsızlık şüphelisine sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları, ayrı ayrı 3 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca aracı kullanan İ.U. isimli şüpheliye de polisin 'du'r ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye attığı için 3 bin 350 TL trafik cezası kesildi.



Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Alüminyum folyolu hırsız yakalandı!