İbrahim Tatlıses’e suikast girişiminde 13 yıllık sır

İbrahimTatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu mektup gönderdiği ortaya çıktı. Uçmak'ın iki adamını Tatlıses'i yağmalamak için gönderdiği belirlenince; Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçmak'ın iki adamı Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'ye dava açtı. İki zanlıya 15 yıla kadar hapis istendi. Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra uzun namlulu silahlarla başından vurularak ağır yaralanmıştı.