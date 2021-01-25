Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuzluca Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile hastane hasar gördü.

Iğdır'da hastanenin kalorifer kazanı patladı | Video

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tuzluca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alınırken, hastane personeli ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında hastane hasar görürken, temizlik çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.