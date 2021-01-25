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'da hastanenin kalorifer kazanı patladı

'da bulunan Devlet Hastanesinin kazan dairesinde patlama yaşandı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 25.1.2021 12:19 Son Güncelleme: 25.1.2021 12:28 ABONE OL
Iğdır'da hastanenin kalorifer kazanı patladı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuzluca Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile hastane hasar gördü.

Iğdır'da hastanenin kalorifer kazanı patladı | Video

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tuzluca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alınırken, hastane personeli ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında hastane hasar görürken, temizlik çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Iğdır'da hastanenin kalorifer kazanı patladı
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