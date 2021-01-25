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taşlarla sopalarla birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü

'da şantiyede çalışan 2 işçi arasında yürüme güzergahı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce şantiyedeki diğer çalışanlar da olaya dahil oldu. Taşlı ve sopalı kavgada 3 işçi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 12:00 Son Güncelleme: 25.1.2021 12:30 ABONE OL
İnşaat işçileri taşlarla sopalarla birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin taşlarla sopalarla birbirine girdiği kavgada, 3 kişi başlarına aldıkları darbelerle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Torba Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan 2 işçi arasında şantiyedeki yürüme güzergahı yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Tartışma kavgaya dönüşünce şantiyedeki diğer çalışanlar da olaya dahil oldu. İşçilerin ellerine geçirdikleri sert cisimlerle birbirine girdiği kavga, diğer işçiler tarafından güçlükle yatıştırılırken, 3 işçi demir çubuklarla başlarına aldığı darbeler yüzünden yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan 3 kişi, Bodrum Devlet Hastanesi ve özel bir Hastaneye kaldırıldı. Bilinçlerinin açık olduğu öğrenilen 3 yaralının tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İnşaat işçileri taşlarla sopalarla birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü
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