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'da şoför ile oğlunu dövmüşlerdi! O eşkıyalar hakkında flaş gelişme

Kağıthane'de geçtiğimiz çarşamba dehşet verici bir olay yaşandı. Üç maganda, belediye otobüsünün şoförü ile oğluna tekme tokat saldırdı. Bununla da kalmayan zanlılar, aracın camını kırdı. Kısa sürede yakalanan şehir eşkıyaları, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye yolladı...

İHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 16:04 ABONE OL
İstanbul'da şoför ile oğlunu dövmüşlerdi! O eşkıyalar hakkında flaş gelişme

Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğramıştı.

Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü, otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesmişti. Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırmış ardından da şoför ile oğlu M.S.D.'yi darp etmişti.

Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, yaralanan şoför ve oğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.



Şoförün olayla ilgili emniyete şikayetçi olmasının ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sadabat Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Otobüsün araç içi kameralarını ve cep telefonu görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganlar R.V., Y.K. ve H.B.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Dehşet anları kamerada! Otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu böyle darp ettiler | Video

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İstanbul'da şoför ile oğlunu dövmüşlerdi! O eşkıyalar hakkında flaş gelişme
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