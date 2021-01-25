İstanbul'da şoför ile oğlunu dövmüşlerdi! O eşkıyalar hakkında flaş gelişme

Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, yaralanan şoför ve oğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.





Şoförün olayla ilgili emniyete şikayetçi olmasının ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sadabat Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Otobüsün araç içi kameralarını ve cep telefonu görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganlar R.V., Y.K. ve H.B.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Dehşet anları kamerada! Otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu böyle darp ettiler | Video