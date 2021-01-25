İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Poşet poşet zehirle suçüstü yakalandılar!

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli yakalandı. Poşetler içerisinde 34 kilo 800 gram Esrar maddesi ve 18 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Narkotik Masası Polisleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bahçelievler, Zeytinburnu ve Küçükçekmece İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. E.I., M.K., F.S.S. ve İ.P. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Adreslerde yapılan aramalarda poşetler içerisinde 34 kilo 800 gram Esrar maddesi, 18 bin 592 uyuşturucu hap, 16 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai, üç kilo 500 gram kimyasal madde, iki hassas terazi, bir vakum cihazı ve bir plastik leğen ele geçirildi. Dört şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

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