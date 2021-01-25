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İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu

’de kendisinden haber alınamayan bir şahıs, itfaiye yardımı ile girilen evinde ölü olarak bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 14:49 ABONE OL
İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Gökkent Mahallesi 419. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında yalnız yaşayan Ramazan Ö.'den (40) haber alamayan yakınları evine geldi. Eve giremeyen yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile girilen evde Ramazan Ö. hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ramazan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu
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