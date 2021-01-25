İzmir'de sokak hayvanlarını böyle katlettiler!

'KEDİLER DE ZARAR GÖRÜYOR'

Son zamanlarda bölgede zehirli etlerden yiyerek telef olan sokak hayvanı sayısının arttığına dikkati çeken Gizem Gümüş, "Geçen hafta kimliğini bilmediğimiz bir kişi, burada sokak hayvanlarını istemediğini söylemişti. O şahsın 'bütün hayvanları öldüreceğim' tehdidinden sonra bu zehirlenmeler gerçekleşti" iddiasında bulundu. Telef olan hayvanları bulan Gizem Gümüş, "Bir köpeğimizin zehirlendiği haberini aldık. Bunun üzerine diğer köpeklere bakmak ve mama vermek için dışarıya çıktım. Max, beni görünce yanıma koştu. Ardından da titremeye başladı. Bir yandan Max'ı takip ediyordum, bir taraftan da 'Kimleri arayabilirim' diye düşünüyordum. Belediyeye olayı bildirdik. Aynı anda çok şükür çevredeki esnaflarla birlikte Max'ı kurtardık. Biz kontrol için veterinere götürdük. Bu hayvanların, hiç kimseye zararı yok. Ne onlara ne de biz hayvan severlere karışmasınlar. Eğer zehirli etleri bulup imha etmeseydik daha fazla hayvan zarar görecekti " diye konuştu.





Gümüş, son zamanlarda mahallelerinde zehirli etlere sıkça rastladıklarını hatırlatarak, "Sadece köpekler değil, kuşlar ile kediler de zarar görüyor. Sosyal medya paylaşımından sonra bana gelen mesajlara göre herkes bu konudan şikayetçi" dedi.