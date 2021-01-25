Jandarmadan kan bağışı desteği

Mersin İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında pandemi dolayısıyla kan ve kan ürünleri stoklarının düşmesi sebebiyle Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulunuldu.

Kızılay Kan Merkezi tarafından Jandarma personelinin katılımı ile düzenlenen kan bağışı faaliyetine İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve diğer jandarma personeli katıldı. Düzenlenen etkinlikte toplam 212 ünite kan bağışı yapıldı. Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, iş yoğunluğuna rağmen kan bağışında bulunan jandarma personeline teşekkür etti.