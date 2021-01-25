Jandarmadan uyuşturucu şebekesine darbe

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç örgütü elebaşı S.Ö.'nün Çin'den temin ettiği uyuşturucuyu hava ve deniz yoluyla yurda getirdiğini belirledi. Örgüt üyeleri A.M.A. ve M.T'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alınırken 4 ruhsatsız tabanca ile buzdolabına zulalanmış yüksek miktarda para ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait aracın bagajında 100 kilogram bonzai, 2 kilogram marihuana ile 1 kilogram metamfetamin bulundu. Adliyeye sevk edilen A.M.A ve M.T tutuklandı.