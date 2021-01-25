Kayapınar Belediyesi, 2020 yılında aralıksız hizmet üretti

Kayapınar Belediyesi 2020 yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde ilçede, 'Ayağınıza Taş Değmesin, Çamurlu ve Tozlu Yolumuz Kalmasın' prensibiyle hizmetlerini aralıksız sürdürdü.

Yaşam kalitesini yükseltmek, daha konforlu bir yaşam standardına ulaşmak adına yapılan çalışmalarda ilçenin her köşesine hizmet götüren Kayapınar Belediyesi, 2020 yılında İlçe sınırlarında yer alan kırsal mahalleler ve ilçe merkezindeki mevcut yollar ve imara yeni açılan yollar olmak üzere stabilize ve mıcır serimi yapılırken, serim ve sıkıştırma işlemlerinde toplam 80 bin ton mıcır ve 63 bin ton stabilize dağ malzemesi kullanıldı.

Yine, 25 bin metre kare kaldırım ve kilitli parke taşı döşenirken, 80 bin metrekareye tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

60 BİN TON SICAK ASFALT SERİLDİ

Asfalt ve Yama Çalışmaları kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde 60 bin ton sıcak asfalt ve 40 bin ton pmt malzeme ile yol yapım çalışmalarını tamamlandı.

22 TAZİYE EVİNE MALZEME DESTEĞİ

Bu arada, Sosyal donatı çalışmaları kapsamında ilçedeki 22 Mahallede bulunan taziye evleri için 570 adet sedir, bin adet küçük masa-sehpa ve 27 adet büyük masa alımı yapıldı. Öte yandan, İlçe sınırları dahilindeki köylerde bulunan 25 adet taziye evi çevresine galvanizli tel çit yapıldı.

Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce devam eden hizmetler ise şunları;

"4-6 Yaş Kuran Kursu, yeni kaldırım çalışmaları, Halil İbrahim Oruç Parkı Bilgi Evi Yapımı, Çocuk Oyun Sokağı, 500 Evler Spor Kompleksi ve Şehit Polis Halit Gürsel Spor Kompleksi Onarımı, Çocuk Atölyesi ve Kadın Meslek Edindirme Yapım İşi(Hanım Eller Çarşısı)"