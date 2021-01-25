Kepenk indirip oyun oynadılar! 41 bin lira ceza yediler

İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu pazar gününde, kepenkleri kapalı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polislerince, adreste yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayarak kağıt oyunları oynadığı tespit edilen 12 kişiye toplamda 41 bin lira ceza kesildi. İçeride bulunan kişilerin polise yakalandığı o anlar, kameralara işte böyle yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 24 Ocak Pazar günü ilçe genelinde Koronavirüs denetimi gerçekleştiren polis, Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin müşteri kabul ettiğini tespit etti. İddiaya göre müşteriler, iş yerinin önüne gelerek kepenklere vuruyor ve içeri girdikten sonra polisten gizlenmek amacıyla tekrar kepenkleri indiriyordu.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, içeride bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayarak kağıt oyunları oynadığı tespit edilen 12 kişiye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğinde toplamda 41 bin 568 lira cezai işlem uyguladı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ



Adreste yapılan denetimlerin ardından, ruhsatsız olduğu ve kanunlara aykırı şekilde müşteri kabul ederek faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.