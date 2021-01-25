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Kısıtlama saatlerinde 8 işyerinde hırsızlık yapan şahıs parkta yakalandı

'nın ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlama saatlerinden faydalanarak 8 işyerine girerek hırsızlık yapan şahıs Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı.

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Giriş Tarihi: 25.1.2021 17:34 ABONE OL
Kısıtlama saatlerinde 8 işyerinde hırsızlık yapan şahıs parkta yakalandı

Aynı gün içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları sonrasında gece yarısı bir parkta hırsızlık yaptığı malzemelerle yakalanan Hamza İ. Şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şahısın üzerinden işyerine ait paralar ve hırsızlık yaptığı yerlerden aldığı altın, telefon, saat çeşitli malzemeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde sergilendi.

8 işyerinde hırsızlık yaparak dükkânlara zarar verdiği güvenlik kameralarına takılan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Siverek adliyesine sevk edildi.

Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan Hamza İ. İsimli şahıs çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kısıtlama saatlerinde 8 işyerinde hırsızlık yapan şahıs parkta yakalandı
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