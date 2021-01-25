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Kısıtlamada yakalanan hırsızlara ceza yağdı!

’da askeri personeller, bir binanın çatısındaki iki hırsızı görünce polisi aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, zanlıları kıskıvrak yakaladı. Kısıtlamada işlenen bu suç, pahalıya patladı...

İHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 08:52 Son Güncelleme: 25.1.2021 09:01 ABONE OL
Kısıtlamada yakalanan hırsızlara ceza yağdı!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Piremir mahallesinde gece 23.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işıklar Askeri Lisesi'nde nöbetçi askeri personeller, güvenlik kamerasından bir evin çatısında 2 şüphelinin olduğunu fark ederek polis ekiplerine haber verdi.

Kısıtlama saatlerinde sokakların ve evlerin boş olduğunu fark eden hırsızlar sokak üzerinde bir kaç eve girdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, polisi fark eden 2 şüpheli, çatılardan kaçarak arka bahçesine atladıkları bir evin içerisine saklandı.

Evi ablukaya alan polis, yazlığında olan ev sahibine bilgi verdi. Olay yerine gelen ev sahibi anahtar ile kapıyı açtı. Eve giren ekipler salonda saklanan 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Kelepçelenen 2 şüpheli gözaltına alınırken ev sahibi Salih D., hırsızlara tepki gösterdi.

Ayrıca polis ekipleri iki şüpheliye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 8 bin 100 TL para cezası kesildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kısıtlamada yakalanan hırsızlara ceza yağdı!
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