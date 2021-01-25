Kısıtlamada yakalanan hırsızlara ceza yağdı!

Evi ablukaya alan polis, yazlığında olan ev sahibine bilgi verdi. Olay yerine gelen ev sahibi anahtar ile kapıyı açtı. Eve giren ekipler salonda saklanan 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Kelepçelenen 2 şüpheli gözaltına alınırken ev sahibi Salih D., hırsızlara tepki gösterdi.

Ayrıca polis ekipleri iki şüpheliye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 8 bin 100 TL para cezası kesildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.