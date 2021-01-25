Köpek yavrularına gönüllü baba oldu

Edirne'de yaklaşık 20 gün önce 5 yavrusunu dünyaya getirdikten sonra kaybolan köpeğin yavrularına hayvanseverler sahip çıktı. Korona tedbirleri nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve sağlık sorunlarının çözümü için oluşturdukları görev çizelgesiyle besleme bölgelerinde çalışmalara devam eden hayvansever vatandaşlar, annesi olmayan 5 yeni doğmuş köpek buldu.

Edirne Bir El Bin Nefes Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Dönmez, 5 yavru köpekten üçüne "gönüllü baba" olma kararı verdi. Yavrulardan birini de sahiplendirmeyi başaran Dönmez, günün 24 saatini onlara adadı. Yavruların bakımına gün içinde iş yerinde, mesai saatleri dışında da evinde devam eden Dönmez, büyük bir fedakârlığa imza atarak, hayata tutunmalarını sağladı.

İŞYERİNE DE GÖTÜRÜYOR

Dönmez; "Gönüllü ebeveyn olmanın önemi, bakıma muhtaç olan canların hayatta kalabilmelerini sağlamak ve yaşam mücadelelerinde onlara destek olmaktır. Özellikle bu gibi çok küçük olan yavruların sütanne ihtiyacı, çok zaruri bir ihtiyaçtır. Bizlerin ilk amacı, onlara bir sütanne bulmak olsa da bunun imkânsız olduğu durumlarda gönüllü ebeveynlik hayati önem taşımaktadır. Özellikle sütten kesilmemiş yavruların sokakta tek başlarına hayatta kalmaları imkânsızdır. Gönüllü babalık yapmaya başladıktan sonra hayatımdaki en büyük değişim, geceleri üç saatte bir uyanıp yavruların beslenme, tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak oldu. Gün boyunca yavrularla birlikteyim. Sabah benimle birlikte iş yerime geliyorlar. Gün içinde bakımlarını düzenli aralıklarla yapıyorum. Mesai bitiminde de tekrar eve dönüyoruz ve yine aynı şekilde düzenli aralıklarla sabah yeni bir iş gününe kadar bakımlarına evde devam ediyorum. Beslenmelerini ise anneleri olmadığı için özel köpek devam sütü mama ürünleri ile gideriyorum. Mevcut sağlık sorunları bulunmuyor ve veteriner kontrolleri de düzenli olarak yapılıyor" dedi.