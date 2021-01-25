Kuyudan gelen ses hayatını kurtardı

Olay, Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesinde yaşandı. Bahçe içerisinde bulunan kuyudan yardım çağrılarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kuyu üzerine makara sistemi kurdu. Bir itfaiye eri, kurulan makara sistemi ile aşağı inip düşen adamı halata bağladı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile kuyudan çıkarılan ve vücudunda kırıklar ve yaralar oluştuğu belirlenen talihsiz adam, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırıldı.