Marmara’nın tarihi deniz feneri müze oluyor

Marmara Denizi'nin en eski deniz fenerlerinden biri olan Yalova Hersek Dilburnu Deniz Feneri restore ediliyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak restorasyon kapsamında, 157 yıllık tarihi fener yok olmaktan kurtarılacak. Fransızlar tarafından 1863'te inşa edilen fener, restorasyonu tamamlandıktan sonra deniz feneri müzesi olarak ziyarete açılacak. Dönemin figür ve objelerini de içinde barındıracak tarihi fenerin içinde, uzun yıllar görev yapan ve koruma altına alan ailenin yaşamından kesitler de yer alacak. Tarihi fenerin restorasyonu 410 gün içinde tamamlanacak. Restorasyon sonrasında Altınova Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülecek olan tarihi fener orjinal haline uygun olarak onarılacak.