Meteoroloji son dakika hava durumu raporunda yeni hafta için uyardı! İstanbul dahil birçok ilimizde kar yağışı hızlı giriş yapacak!

Son dakika… Yeni haftada Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarıları geldi. MGM, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlanırken kar yağışı için de tarih verildi. Hafta başında başlayan kuvvetli sağanak yağışlar hafta ortası yani Çarşamba ve Perşembe günleri yerini kar yağışına bırakacak. MGM, sıcaklıkların gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları!

METEOROLOJİ DUYURDU: KAR YENİDEN GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe geldi. Haftanın ilk gününde Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor. MGM tahmin raporuna göre, Perşembe günü yurt genelinin beyaza bürünmesi ve İstanbul'da da kar yağışı olması bekleniyor.