Meteoroloji son dakika hava durumu raporunda yeni hafta için uyardı! İstanbul dahil birçok ilimizde kar yağışı hızlı giriş yapacak!

Son dakika… Yeni haftada Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarıları geldi. MGM, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlanırken kar yağışı için de tarih verildi. Hafta başında başlayan kuvvetli sağanak yağışlar hafta ortası yani Çarşamba ve Perşembe günleri yerini kar yağışına bırakacak. MGM, sıcaklıkların gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe geldi. Haftanın ilk gününde Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor. MGM tahmin raporuna göre, Perşembe günü yurt genelinin beyaza bürünmesi ve İstanbul'da da kar yağışı olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinde yeni hafta itibarı ile sağanak yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasında, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney kesimleri, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Yapılan değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'den başlayarak Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği belirtildi. Ayrıca fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra Ege'de, gece ise Marmara'da etkisini kaybedeceğini duyuruldu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Akşam saatlerinde Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ
İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
NEHİRLER GÖLLER DONDU
Yurtta kışın sert geçtiği illerden biri olan Muş'ta sıcaklık sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Murat Nehri dondu. Sis ve buzla kaplanan nehirde buz tabakaları oluştu. Aynı şekilde Tunceli'de de Uzunçayır Baraj Gölü'nün büyük bölümü buz tabakasıyla kaplandı
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu