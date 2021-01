Milor, ‘Döner mi yoksa burger mi?’ dedi! Dönercilerden cevap geldi...

"DÖNER HER DEVİRDE..."

Döner salonu işletmecisi Mustafa Aslan da, anketten mutlak suretle dönerin ön plana çıkacağını ifade ederek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Döner bizim kültürümüzün önemli bir yemeğidir. Tabi ki dönerler arasında Antakya döneri de vazgeçilmezdir. Döneri her yerde yiyemezsiniz ama burgeri her yerde yiyebilirsiniz. Güzel döner ustalık ve lezzet ve kaliteden oluşur. Antakya dönerinde bu özelliklerin hepsi vardır. Ekmeği, patatesi, turşusu, tavuğu Antakya Dönerini çok özel bir lezzet yapar. Tabi burgerin de seveni çok, o da güzel bir lezzettir. Fakat döner her devirde yenilen özel ve güzel bir yemeğimizdir" ifadelerini kullandı.





'YÜZDE YÜZ DÖNER'

İki yemek arasındaki tercihi her zaman dönerden yana kullandığını söyleyen Enes Okçu ise, dönerin Türk kültürünün bir parçası olduğunu dile getirerek, "Döner, burger karşısında bir hatta iki adım daha önde. Antakya'nın döneri de bambaşkadır, o yüzden bu ankette vereceğimiz cevap yüzde yüz döner olacaktır" dedi.