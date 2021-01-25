Şans topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online (MPİ) 24 Ocak 2021 Şans topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı bugün de binlerce vatandaşın araştırma konusu haline geldi. MPİ canlı yayınında gerçekleştirilen çekilişin sonucunda ikramiyenin sahibi belirlenecek. Online ekranda veya bayilerden bilet dolduran kişiler sonuçların açıklanacağı o saat için geri sayıma başladı. Peki, Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango canlı yayını ile Şans topu sonuçları bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI!

Her hafta Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilen Şans topu çekilişi bu akşam 20.00'da başlayacak çekilişle belli olacak. Sonuçların sorgulama işlemini sabah.com.tr üzerinden yapabilir haberimizden kazanan numaralara erişebilirsiniz…