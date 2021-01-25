Muş Belediyesi’nde toplu sözleşme heyecanı

Belediye Başkanı Feyat Asya, sözleşme sırasında sendika ile belediye şirketinin uzlaşmış olduğu rakama yaklaşık 200 lira ekstra artış yaparak işçilere jest yaptı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen Muş Belediyesi personellerinin ikinci toplu sözleşmesi yapıldı. Çalışma kriterlerinin göz önünde bulundurulduğu sözleşmede işçilere yüzde 25 oranında zam yapılarak 128 olarak belirlenen taban ücret bölge illerine göre en yüksek oranda belirlendi.

Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplu sözleşme imza töreninde açıklama yapan Belediye Başkanı Feyat Asya,"Allah'a hamd ve O'nun kutlu elçisine binlerce kez salat ve selam olsun ki şiddetli soğukların yaşandığı bugünlerde bu salonda gönüllerimizin genişliğine dayanarak ve sığınarak mutabakata varılmış bir sözleşmenin deklaresini yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız." dedi.

Uzun bir süredir belediye ile sendika yetkilileri arasında görüşmeler yapıldığını hatırlatan Başkan Asya," son olarak mutabakata varıldı. Uzlaşılan rakamlarla bölgemizin ortalamasını yakalamış bulunmaktayız. Yevmiye 123 lira olarak uzlaşılan bu sözleşmede ben de işçi kardeşlerimin halkımıza hizmet noktasındaki gayretlerini göz önünde bulundurarak, tabi kurumumuzun da mali durumunu düşünerek 128 liraya yükseltiyorum. Yevmiyeye yapmış olduğumuz bu zam ileride sizlerin emekliliğine de olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

Yapılan zammın bölgede ilk sıralarda olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, "Halkımıza hizmet üretirken işçilerimizin de hakkını korumayı ihmal etmiyoruz. Mutabakata varılan sözleşmeye göre bekar bir arkadaşımızın sosyal hakları dışında alacağı rakam 3 bin 390 lira olarak belirlenmiştir. Evli olup, çocuğu olmayanlar 3 bin 443 lira, evli olup bir çocuğu olan 3 bin 483 lira, evli olup evli olup 2 çocuğu olanlar 3 bin 524 lira ve evli olup 3 çocuğu olanların ise 3 bin 578 lira olarak belirlendi. Temizlik çalışanları ve operatörlerin maktu veya ortalama mesaileri ile evlilik durumlarına göre 4 bin TL civarında maaş alacaklar. Aynı şekilde mühendislere 500 lira, lisans mezunlarına 300 lira ve önlisans mezunlarına da 200 lira ekstra ödeme yapılacak. Ülke genelinde belediyelerin büyük bir kısmı dah önce sözleşme yapmamışlardı. Biz ilk sözleşmemizi geçen yıl yaptık. Dolayısıyla bir adım önde olduğumuzu düşünüyoruz. Taban yevmiyelerinize yaptığımız artışı gelecek yıllara sari devam ettirerek kadrolu işçilerle aranızdaki farkı kapatmayı hedefliyoruz. Bu sözleşmenin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte katkı sunan hem sendika yetkililerine hem de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim almış olduğumuz maaşın hakkını vermeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Şube Başkan Yardımcısı Aydın Çiftçi ise, "Bugün yine bir sözleşme heyecanını birlikte yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bu imkanı veren başkanımıza teşekkür ederiz. Hak İş Sendikası olarak bugüne kadar değerli başkanımızla uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Tabi bu süreçte işçi kardeşlerimizin de hakkını korumak için gerekli çalışmayı yapıyoruz. Bir süredir yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca vardık. Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplu sözleşme imzalandı. Sözleşme töreni tarihi hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Törene Belediye Başkan yardımcıları, birim amirleri ve sürekli işçiler katıldı.