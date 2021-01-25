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Narkotik köpeği ‘Lewis’in başarısı

’nın ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında narkotik köpeği ‘Lewis’ tarafından yapılan aramada 10 kilo 820 gram esrar bulundu.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 25.1.2021 17:33 ABONE OL
Narkotik köpeği ‘Lewis’in başarısı

Diyarbakır'dan batı illerine giden yolcu otobüsü Siverek ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği Lewis ile otobüsün bagajında yapılan aramada, Velat C. İsimli yolcuya ait olduğu belirlenen valiz içerisinde iki parça halinde 10 kilo 820 gram kubar esrar bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Narkotik köpeği ‘Lewis’in başarısı
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