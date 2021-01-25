Narkotik köpeği ‘Lewis’in başarısı

Diyarbakır'dan batı illerine giden yolcu otobüsü Siverek ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği Lewis ile otobüsün bagajında yapılan aramada, Velat C. İsimli yolcuya ait olduğu belirlenen valiz içerisinde iki parça halinde 10 kilo 820 gram kubar esrar bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.