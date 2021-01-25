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O saldırgan gözaltına alındı

Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen şüpheli, H.Y. Rus vatandaşı 2'si kadın 3 kişiden iddiaya göre para istedi. İstediği parayı alamayan H.Y. arkalarından gelerek 3 kişiye dehşeti yaşattı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.1.2021 16:51 Son Güncelleme: 25.1.2021 17:08 ABONE OL
O saldırgan gözaltına alındı

Beşiktaş'ta Süleyman Seba Caddesi üzerinde dün akşam saat 20.30 sıralarında üç kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, A.R. ve A.V. adlı kadınlara peş peşe bıçak sapladıktan sonra M.M. adlı kişiyi de elinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan A.R. ve A.V'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Elinden yaralanan M.M.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, saldırının kimliği belirlenen bir kağıt toplayıcısı tarafından gerçekleştiğini belirledi. Olayın ardından kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Beşiktaş'ta dehşet dolu dakikalar: Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı | Video

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen H.Y.'nin 3 kişinin karşısına çıkıp, para istediği vermeyince arkalarından bıçakla koşup saldırdığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. 30 ayrı suçtan kaydı olan kağıt toplayıcısı H.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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O saldırgan gözaltına alındı
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