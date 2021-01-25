O saldırgan gözaltına alındı

Hastaneye kaldırılan A.R. ve A.V'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Elinden yaralanan M.M.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, saldırının kimliği belirlenen bir kağıt toplayıcısı tarafından gerçekleştiğini belirledi. Olayın ardından kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Beşiktaş'ta dehşet dolu dakikalar: Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı | Video

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen H.Y.'nin 3 kişinin karşısına çıkıp, para istediği vermeyince arkalarından bıçakla koşup saldırdığı öğrenildi.