O saldırgan gözaltına alındı

Beşiktaş'ta Süleyman Seba Caddesi üzerinde dün akşam saat 20.30 sıralarında üç kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, A.R. ve A.V. adlı kadınlara peş peşe bıçak sapladıktan sonra M.M. adlı kişiyi de elinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Hastaneye kaldırılan A.R. ve A.V'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Elinden yaralanan M.M.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, saldırının kimliği belirlenen bir kağıt toplayıcısı tarafından gerçekleştiğini belirledi. Olayın ardından kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalandı.
Beşiktaş'ta dehşet dolu dakikalar: Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı | Video
Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen H.Y.'nin 3 kişinin karşısına çıkıp, para istediği vermeyince arkalarından bıçakla koşup saldırdığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. 30 ayrı suçtan kaydı olan kağıt toplayıcısı H.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.