Oksijen tüpü patladı! 3 işçi ağır yaralandı!

ÇALIŞTIKLARI SIRADA!

Olay, bugün öğlen saatlerinde Lüleburgaz' a bağlı Sakızköy'de meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, kaynak yapmak için boş akaryakıt tankerinin içine girdi. İşçilerin çalıştığı sırada oksijen tüpünün bir anda patlamasıyla 3 kişi yaralandı.