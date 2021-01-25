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Oksijen tüpü patladı! 3 işçi ağır yaralandı!

'de 3 işçi, kaynak yapmak için akaryakıt tankerinin içine girdi. Bu sırada oksijen tüpü, bomba gibi patladı. İşçiler ağır yaralanırken, çevrede büyük panik yaşandı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 16:17 Son Güncelleme: 25.1.2021 16:50 ABONE OL
Oksijen tüpü patladı! 3 işçi ağır yaralandı!

Kırklareli'de dün korkunç bir iş kazası yaşandı. Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de kaynak yapmak için boş akaryakıt tankerinin içine giren 3 kişi, oksijen tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

ÇALIŞTIKLARI SIRADA!

Olay, bugün öğlen saatlerinde Lüleburgaz' a bağlı Sakızköy'de meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, kaynak yapmak için boş akaryakıt tankerinin içine girdi. İşçilerin çalıştığı sırada oksijen tüpünün bir anda patlamasıyla 3 kişi yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz itfaiye ekipleri, tankerin içerisinde sıkışan 3 kişiyi yaralı olarak çıkarttı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Oksijen tüpü patladı! 3 işçi ağır yaralandı!
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