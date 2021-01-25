Oksijen tüpü patladı! 3 işçi ağır yaralandı!

Kırklareli'de dün korkunç bir iş kazası yaşandı. Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de kaynak yapmak için boş akaryakıt tankerinin içine giren 3 kişi, oksijen tüpünün patlaması sonucu yaralandı.
ÇALIŞTIKLARI SIRADA!
Olay, bugün öğlen saatlerinde Lüleburgaz' a bağlı Sakızköy'de meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, kaynak yapmak için boş akaryakıt tankerinin içine girdi. İşçilerin çalıştığı sırada oksijen tüpünün bir anda patlamasıyla 3 kişi yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz itfaiye ekipleri, tankerin içerisinde sıkışan 3 kişiyi yaralı olarak çıkarttı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.Iğdır'da hastanenin kalorifer kazanı patladı