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sonuçları belli oluyor! ile 25 Ocak sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

idaresinde gerçekleştirilen canlı yayın ile bugünkü çekiliş sonuçları belli oluyor. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri ile Youtube canlı yayınında, On Numara çekilişi yapılıyor. Peki, bugünkü çekilişte 484 bin TL'yi aşan beklenen büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi? İşte, 25 Ocak tarihli sonuçları hakkında detaylar ve Pazartesi gününe ait bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 25.1.2021 20:42 Son Güncelleme: 25.1.2021 20:42 ABONE OL
On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online ile 25 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online tarafından yapılan MPİ On Numara sonuçları, Pazartesi ve Cuma günleri MP TV Youtube canlı yayını ile belli oluyor. Bu hafta da çok sayıda şans oyunu tutkunu, On Numara çekiliş sonuçları için heyecanlı geri sayıma başlamıştı. 2021 yılna ait 8 nolu çekiliş, geçtiğimiz hafta yapılmıştı ve bugünkü çekiliş sonuçlarında beklenen büyük ikramiyenin 484 bin 489 TL olduğu duyuruldu. Peki, 25 Ocak Pazartesi tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu?

ON NUMARA SONUÇLARI 25 OCAK

Milli Piyango Online 25 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

25 OCAK 2021 MPİ ON NUMARA SONUÇLARI

Bugüne ait çekiliş yapıldığı anda sonuçlar burada olacak!


Geçtiğimiz haftaya ait Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Ocak On Numara sonuçları: 76 - 15 - 34 - 16 - 80 - 71 - 56 - 70 - 49 - 46 - 75 - 14 - 55 - 35 - 67 - 30 - 13 - 23 - 6 - 12 - 2 - 60


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Online ile 25 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
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