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Otel yönetiminden masör kadınlara şok suçlama! Gözaltına alındılar...

’da masör olarak çalıştıkları otelin bahşiş kutusundaki 5 bin 874 TL parayı çaldıkları öne sürülen iki yabancı uyruklu kadın ve onlara yardım eden 2 erkek arkadaşı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Mahkeme sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kadınlar ise suçlamaları kabul etmedi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 16:12 Son Güncelleme: 25.1.2021 17:14 ABONE OL
Otel yönetiminden masör kadınlara şok suçlama! Gözaltına alındılar...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir otelde masaj bölümünde yer alan bahşiş kutusundaki 5 bin 874 TL'nin yerinde olmadığını gören otel yöneticileri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar Jandarma Suç Araştırma Timi ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri masaj salonunda çalışan yabancı uyruklu S.N. ve K.S.'nin peşine düştü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kadınların otelin önünde bekleyen bir otomobile binerek olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Ardından aracın kiralık olduğunun ve GPRS'ye göre Isparta'da olduğunu belirleyen JASAT timi, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Takip sonrası operasyon yapan jandarma ekipleri S.N. ve K.S., ile onlara yardım ettikleri belirlenen erkek arkadaşları A.Ş. (22) ve M.Ş.U.'yu (22) gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu masör kadınların otelin bahşiş kutusunu soyduğu iddiası | Video


Kadınların sorgularında suçlamaları kabul etmezken üstlerinden çıkan paranın ise otel tarafından kendilerine verilen maaşları olduğunu öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kadın ile diğer 2 erkek şahıs adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Otel yönetiminden masör kadınlara şok suçlama! Gözaltına alındılar...
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