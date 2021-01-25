Oylar Türk yüzücüye!

Yüzmeye 47 yaşında başlayan Kamil Resa Alsaran ultra maratonlar yüzerek adını dünya yüzme tarihine yazdırdı. Yaşına rağmen büyük başarı yakalayan emekli Alsaran İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Kanalı'nı Afrika ile Avrupa'yı ayıran Cebelitarık Boğazı'nı ABD'deki Catalina Boğazı'nı yüzerek geçti. İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nda kulaç attı. Geçen sene de 39 yıldır geçilemeyen İngiltere'deki 28 kilometrelik Bristol Kanalı'nı 13 saat 9 dakika ile yüzdü.





Original Triple Crown (Üçlü Taç) sahibi oldu. Bunu 45 yıl sonra dünyada başaran 3. kişi oldu. Geçen yılki Bristol Kanalı'nı geçerken gösterdiği performansı sonunda Dünya Açık Su Yüzme Derneği (WOWSA) tarafından 'en iyi yüzücü adayı' gösterildi. Ayrıca bir Türk ekibi takım olarak listede yer aldı.

Banka ve borsa şirketinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan ve kendisini yüzme sporuna adayan Alsaran, "Eğer kazanırsam bunu başaran ilk Türk olacağım. Ülkemize büyük gurur yaşatacağım. Desteğinizi bekliyorum oy kullanıp çevrenize de yayarsanız sevinirim" dedi.

HEDEFİ İLK TÜRK OLMAK

Okyanus 7'lisininin (Oceans Seven) dördünü tamamlayan 2 Türk'ten biri olan Alsaran'ın hedefi kalan diğer 3 kanal olan Japonya Tsugaru, Yeni Zelanda Cook ve Hawai Molakai boğazlarını yüzmeyi hedefliyor. Alsaran yüzme dünyanın en prestijli yediliyi geçen ilk Türk ile dünyanın en yaşlı yüzücüsü olmak istiyor.





ADIM ADIM OYLAMA



Oylamanın bitmesine az bir zaman kaldı.

Oylama 3 aşamada yapılıyor:



1- Kamil Resa Alsaran'ı adını bulup (Elinde harita var kırmızı elbiseli) alt kısımdaki 'vote now-şimdi oyla'yı tuşlayın.

2- Gelen kutuya mail adresinizi yazın. Send (gönder) tuşuna basın.



3- Mailinize bakıp gelen kodu alt kutuya yazıp 'submit'e (sunum) basın.

Bahir BÜKE / SABAH