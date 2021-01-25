Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı

Olay, saat 04.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi 1583/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir gıda dağıtım firmasına ait park halindeki 9 kamyonetin aküsünü sökerek çaldı. Dağıtım için kamyonet sürücüleri, araçlarında akü olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kamyonetlerde incelemelerde bulundu. Ayrıca, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, kimliğinin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. 9 kamyonetin akülerini çalarak kayıplara karışan, kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.