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Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı

'in konak ilçesinde, bir firmaya ait park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı. Polis ekipleri, aküleri çalan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 09:01 Son Güncelleme: 25.1.2021 09:04 ABONE OL
Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı

Saat 04.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi 1583/2 sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir gıda dağıtım firmasına ait park halindeki 9 kamyonetin aküsünü sökerek çaldı. Dağıtım için kamyonet sürücüleri, araçlarında akü olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kamyonetlerde incelemelerde bulundu. Ayrıca, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, kimliğinin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

9 kamyonetin akülerini çalarak kayıplara karışan, kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı
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