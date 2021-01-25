Samanlar soğuk bölgelere taşınıyor

Doğu Anadolu bölgesinde kış şartlarının zor olduğu yerlerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar Siverek'ten saman alımı yaparak hayvanlarını beslemek için samanları kamyon vasıtasıyla memleketlerine götürüyor.

Siverek'ten saman alarak Erzincan'a götüren saman sahibi Abdulkadir Çetindağ şunları söyledi:

"Bölgemiz kar yağışından dolayı kış şartlarının zor geçtiği bölge konumunda, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız kış şartlarında hayvanların beslenmesi yapamadığı için bizde sıcak bölgelerde bulunan çiftçilerin samanlarını alarak kış boyunca ahırlarda tutuğumuz hayvanlarımız için saman temini yapıyoruz. Elimizde bulunan samanları Doğu Anadolu bölgesi ile yüksek kesimleri olan Bitlis, Batman, Tunceli, Hakkâri, Şırnak, Erzurum, Erzincan Ağrı, Muş ve çevrede bulunan kırsal kesimlerdeki besici ve hayvan sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Siverek ilçesi Yoğunca kırsal mahallesinde samanları balyalara dolduran işçiler saman işçiliğinin zor olduğunu belirtirken bölgede her zaman saman işçiliğinin devam ettiğini söyledi.