Şanlıurfa, Büyükşehir ile sağlıklı su içiyor

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da 1453 noktada bulunan su depolarına klorlama sevkiyatı ile vatandaşlara sağlıklı içme suyu temini sağlıyor. İçme suyu depoları ve su kuyularından istifade ederek içme suyu kullanan Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için sağlıklı içme suyu sağlamak üzere ŞUSKİ ekipleri, toplam bin 453 adet noktada klorlama çalışması yapmak için koordineli bir şekilde çalışıyor.

Belirlenen noktalara zor arazi koşullarına rağmen tek tek ulaşarak klorlama çalışmalarını yürüten ekipler, klorlamanın zamanında depolara ve şebekelere aktarımı için 7/24 aktif olarak çalışan otomatik klorlama cihazları ile belirli saatlerde ve belirli miktarda klor dozajlamalarını da sağlıyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından belirli aralıklarla içme suyu temin edilen noktalardan numuneler alınarak ölçümleri hem sahada hem de uluslararası TÜRKAK akreditasyon denetiminden %100 başarıyla geçmiş ŞUSKİ laboratuvarlarında yapılıyor.