Şanlıurfa Valiliği açıkladı: Bin 833 personel görev aldı

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları süresince, Şanlıurfa'da 23 Ocak 2021 Cumartesi günü 239 ekipten oluşan 176 araç ve 963 personel, 24 Ocak 2021 Pazar günü ise 222 ekipten oluşan 174 araç ve 870 personel görevlendirildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde iş yeri – alan denetimleri, maske, mesafe, temizlik ve sokağa çıkma kısıtlamalarını denetleyen ekipler, iki gün içinde 3009 iş yerini denetleyerek43 iş yeri sahibi hakkında tedbirlere aykırı tutum nedeniyle idari işlem gerçekleştirdi.

Hafta sonu 57 kişiye maske ve sosyal mesafe ihlali nedeniyle idari para cezası yazılırken, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri belirlenen 122 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Vatandaşlara telefonla sağlık hizmetleri ulaştıran ve danışmanlık hizmeti veren çağrı merkezi ise, iki gün süresince 807 çağrı yaparak 164 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.