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'da kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi!

-Gaziantep karayolu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada sürücü Ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.1.2021 22:26 ABONE OL
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi!

Kaza Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde bulunan doğu gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün ismi öğrenilemeyen 47 AV 507 otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekipler sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif inan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şanlıurfa-Antep gişeleri geçici bir süreliğine trafiğe kapatılırken kazaya yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi!
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