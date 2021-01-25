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'da uyuşturucu operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.1.2021 13:53 ABONE OL
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

İl Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü 1 kilo 500 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan 4 zanlıdan A.M. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
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