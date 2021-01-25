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’da yeşil soğan revaçta

'nın Haliliye ilçesinde serada yetiştirilen yeşil soğanlar pazarlarda büyük rekabet görüyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.1.2021 11:32 ABONE OL
Şanlıurfa’da yeşil soğan revaçta

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki tarım kenti Şanlıurfa'da yapılan seracılık bölge üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Seralarda başta yeşil soğan ve domates olmak üzere; patlıcan, marul ve biber yetiştirilirken, GAP çiftçisinin de yüzünü güldürdü. Seracılık yapan Halil Kaçak; "bu meslek dededen babadan bizim mesleğimiz, açıkta ve serada tarım yapıyoruz. Şu anda serada yeşil soğan yetiştirdik, yeşil soğanı iç piyasaya veriyoruz çok şükür geliri de iyi bu bizim işimizdir" diye konuştu. Çamurlu yeşil soğan 2 lira ile 3 lira arasında satılırken yıkanmış yeşil soğan ise 5 liradan alıcı buluyor.

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Şanlıurfa’da yeşil soğan revaçta
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