Şanlıurfa’da yeşil soğan revaçta

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki tarım kenti Şanlıurfa'da yapılan seracılık bölge üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Seralarda başta yeşil soğan ve domates olmak üzere; patlıcan, marul ve biber yetiştirilirken, GAP çiftçisinin de yüzünü güldürdü. Seracılık yapan Halil Kaçak; "bu meslek dededen babadan bizim mesleğimiz, açıkta ve serada tarım yapıyoruz. Şu anda serada yeşil soğan yetiştirdik, yeşil soğanı iç piyasaya veriyoruz çok şükür geliri de iyi bu bizim işimizdir" diye konuştu. Çamurlu yeşil soğan 2 lira ile 3 lira arasında satılırken yıkanmış yeşil soğan ise 5 liradan alıcı buluyor.