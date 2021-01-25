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’da yolcu valizinden 10 kilo esrar çıktı!

’nın ilçesinde otobüsün bagajında 10 kilo 820 gram esrar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece " madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 17:37 Son Güncelleme: 25.1.2021 17:48 ABONE OL
Şanlıurfa’da yolcu valizinden 10 kilo esrar çıktı!

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Şanlıurfa yönüne giden yolcu otobüsü Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği "Lewis" ile bagajda yapılan aramada, bir valizde iki parça halinde 10 kilo 820 gram kubar esrar bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan V.C, ifadesi alınmak üzere Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Şanlıurfa’da yolcu valizinden 10 kilo esrar çıktı!
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