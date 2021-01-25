Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Peş peşe gelen devirlerle 100 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarına erişerek Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) işbirliğiyle haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ve Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün açıklandı. MPİ bayileri ve Milli Piyango Online üzerinden bugünkü çekiliş için kupon dolduran şans oyunu severler çılgın büyük ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek için 25 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (25 OCAK)

Milli Piyango Online ile 25 Ocak MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle: