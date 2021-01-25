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Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! ile 25 Ocak çekiliş sonuçları - sayfası

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile canlı yayında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (25 Ocak 2021 Pazartesi) (MPİ) ile ortaklığında belirlendi. ve bayiler aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler 100 Milyon TL’yi aşan çılgın kazanmak isteyerek kazandıran numaraları 25 Ocak MPİ ? sorusuyla araştırıyor. Milli Piyango Online ile 25 Ocak çekiliş sonuçları ile sayfasına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.1.2021 22:01 Son Güncelleme: 25.1.2021 22:02 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Peş peşe gelen devirlerle 100 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarına erişerek Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) işbirliğiyle haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ve Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün açıklandı. MPİ bayileri ve Milli Piyango Online üzerinden bugünkü çekiliş için kupon dolduran şans oyunu severler çılgın büyük ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek için 25 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (25 OCAK)

Milli Piyango Online ile 25 Ocak MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle:

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Ocak Sayısal Loto sonuçları: 90 - 61 - 70 - 74 - 18 - 15 + 29 (JOKER)

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;



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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
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