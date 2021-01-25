Şehit Gaffar Okkan ile silah arkadaşları dualarla anıldı

'ÇOK İYİ BİR İNSANMIŞ'

Emniyet Müdürü Okkan, şehit edildikten sonra doğan ve ailesinin şehit emniyet müdürünün adını verdiği Ali Gaffar Ayverdi (20), her sene anmaya geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Her sene gelip rahmetle anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Büyüklerimizin anlattığına göre çok iyi bir insanmış ve çok seviyorlarmış. Ondan dolayı adımı Ali Gaffar bırakmışlar. Onun gibi biri daha gelmemiş."