Şelale buza döndü

'YOLDA DURUP FOTOĞRAF ÇEKİNENLER OLUYOR'



İlçe sakinlerinden Halil İbrahim Coşkun ise eşsiz doğa manzarasını görülmeye değer olduğunu belirterek, "Buraya gelip de bu manzarayı gördüğüm için mutlu oldum. Harika bir yer eşsiz bir güzelliğe sahip. Buz kütlesinin içinden su akıyor, bu da ayrı biz güzellik. Şelalenin sesi de insanı dinlendiriyor. Ama hava çok soğuk olduğu için bu manzaranın yanında fazla kalamıyoruz" dedi. Köy sakinlerinden Savaş Ayyıldız da yolun hemen yanında bulunan şelalenin donmuş halinin görenlerin dikkatini çektiğin, yolda durup fotoğraf çekinenler olduğunu kaydetti.

