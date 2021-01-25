'Sen Türkünü Söyle Çorum'da finalistler belli oldu

Çorum'da 14–19 yaş arası lise öğrencileri, 18-25 arası Hitit Üniversitesi öğrencilerinin katıldğı 'Sen Türkünü Söyle Çorum' yarışmasında finalistler belli oldu.

Yarışmayla ilgili bilgiler veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, değerlendirme aşamasında jüri üyelerinin bir hayli zorlandığını söyledi. Birbirinden güzel türküleri tekrar tekrar dinleyen yarışma jürisinin Sen Türkünü Söyle Çorum yarışmasında finale katılmaya hak kazanan 10 yarışmacıyı belirlediğini kaydeden Yağbat, heyecanla beklenen yarı finalistlerin 25 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacağını vurguladı.

FİNAL, ÇORUM BELEDİYESİ WEB TV'DEN CANLI YAYINLANACAK

Sen Türkünü Söyle Çorum yarışmasının yarı finalinin heyecan ve coşku içerisinde geçtiğini belirten Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Pandemi nedeniyle tüm dünyada kültür- sanat faaliyetleri durma noktasına geldi. Böyle bir dönemde internet ortamından video göndermek suretiyle de olsa bir yarışma düzenlemek Çorum Belediyesinin kültür ve sanata verdiği önemin bir göstergesidir. Yarışmaya katılan 30 gencimizin birbirinden güzel sesi jüri üyelerimiz defalarca dinledi ve zorlu bir yarı finalin ardından finale katılmaya hak kazanan 10 yarışmacıyı belirledi. 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 18.00'de yapılacak olan yarışma finali Çorum Belediyesi Web TV'den canlı olarak verilecek." dedi.