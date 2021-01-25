Sendikalar İETT şoförlerine şiddeti kınadı

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu İETT Şube Başkanlığı, Kağıthane ve Tuzla'da sürücülere gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Hizmet-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu İETT Şube Başkan yardımcısı Abdulkadir Ayhan, "Görev başındaki şoförlere yönelik saldırılar, sürücü arkadaşlarımızla birlikte yolcuların da canını tehlikeye atmaktadır" dedi.



Sendika üyeleri, İETT sürücüleri olan ve Kağıthane'de oğluyla birlikte darp edilen Eyüp Durgun ile Kartal'da saldırıya uğrayan Zafer Koç'a yapılan saldırıları kınamak için İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) Ayazağa'da bulunan garajında ve Kartalda bulunan garajda bir araya geldi.



Hizmet-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu İETT Şube Başkan yardımcısı Abdulkadir Ayhan, toplanan sendika üyeleri adına yaptığı açıklamada, İETT şoförlerine yönelik şiddetin son bulmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:



"İşi ve derdi insanlarını evine ve işine güvenli bir şekilde ulaştırmak olan şoför arkadaşlarımızın İstanbul trafiğinin yoğun ve stresli ortamı içerisinde şiddette maruz kalmaları bizleri derinden üzmüştür. Görev başındaki şoförlere yönelik saldırılar, sürücü arkadaşlarımızla birlikte yolcuların da canını tehlikeye atmaktadır."