SGK iş kazası bildirimi nasıl yapılır? İş kazası tanımı nedir?

İş kazası her çalışanın başına gelebilecek, yaralanma ya da uzuv kaybıyla sonuçlanabilecek bir olaydır. Özellikle can tehlikesi olan; inşaat, fabrika, sanayi gibi iş alanlarında iş kazası riski daha yüksektir. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü, işçinin haklarını korumak amaçlı iş kazası ulusal olarak yasallaşmasını sağlamıştır. İş kazası oluşması durumunda yapılması gerekenleri hazırladık. SGK iş kazası bildirimi nasıl yapılır? Tam iş kazası tanımı nedir? İşte detaylı bilgiler…
İŞ KAZASI TANIMI
İş kazası nedir? Bu sorunun tanımı farklı şekilde yapılmaktadır. Fakat yasal bir süreç olduğu için SGK tarafından yapılan tanım önemlidir. 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde kişinin çalışma hayatında meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaylara iş kazası nedir.
Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada:
İş kazası sigortasına tabii olanlar şu şekildedir:
İŞ KAZASI BİLDİRİMİ
Çalışan sigortalı kişinin iş kazası yaşaması durumunda işverenleri tarafından bildirimi yapılmalıdır. İşverenlerin iş kazasını;
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarlarının (4/b) İş Kazası durumlarında:
Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalıların iş kazası hallerinin bildirimi kendileri veya işverenleri tarafından yapılmalıdır. Kendilerinin/işverenlerin iş kazasını:
İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ
Örneğin; Salı günü iş kazası geçiren sigortalının Kuruma yapılacak iş kazası bildiriminin en geç Cuma günü, Perşembe günü iş kazası geçiren sigortalının ise Kuruma yapılacak iş kazası bildiriminin en geç Salı günü yapılması gereklidir.
İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HANGİ KURUMA YAPILIR?
Hizmet akdine tabi çalışan sigortalıların iş kazası bildirimleri;
İŞ KAZASI TAZMİNAT
İş kazası tazminat davası, bir işverene açılan dava türüdür. Bir çalışan iş kazası geçirmesi durumunda ve iş nedeniyle yaralanma veya ölümlü bir sonuç alınması durumunda, kendisi ya da yakını tarafından işverene açılan davadır. Maddi ve manevi tazminat davası olarak açılabilir. Kazadan sonra ilk 10 yıl içerisinde dava açılabilir. Yaralanmalı iş kazalarında açılan dava 5-6 yılı sürmektedir. Ölümlü iş kazası tazminat davası ise, yaklaşık 2-3 yılda sonuç bulmaktadır.
İş kazası geçiren çalışan SGK'dan bu ödeneklerden yararlanabilir.