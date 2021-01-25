SGK iş kazası bildirimi nasıl yapılır? İş kazası tanımı nedir?

İş kazası her çalışanın başına gelebilecek, yaralanma ya da uzuv kaybıyla sonuçlanabilecek bir olaydır. Özellikle can tehlikesi olan; inşaat, fabrika, sanayi gibi iş alanlarında iş kazası riski daha yüksektir. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü, işçinin haklarını korumak amaçlı iş kazası ulusal olarak yasallaşmasını sağlamıştır. İş kazası oluşması durumunda yapılması gerekenleri hazırladık. SGK iş kazası bildirimi nasıl yapılır? Tam iş kazası tanımı nedir? İşte detaylı bilgiler…

İŞ KAZASI TANIMI

İş kazası nedir? Bu sorunun tanımı farklı şekilde yapılmaktadır. Fakat yasal bir süreç olduğu için SGK tarafından yapılan tanım önemlidir. 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde kişinin çalışma hayatında meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaylara iş kazası nedir.

Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada:

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

Hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen olaylardır.

İş kazası sigortasına tabii olanlar şu şekildedir:

Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)

Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerinde çalışanlar

Aday çırak, çırak ve stajyerler,

Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar

Türkiye İş Kurumu kursiyerleri

Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

Stajyer öğrenciler

Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar

Yasanın Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

Çalışan sigortalı kişinin iş kazası yaşaması durumunda işverenleri tarafından bildirimi yapılmalıdır. İşverenlerin iş kazasını;

Kolluk kuvvetlerine derhal,

SGK'ya olayın olduğu tarihten sonraki üç iş günü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarlarının (4/b) İş Kazası durumlarında:

SGK'ya 1 ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde bildirmeleri gerekmektedir.

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalıların iş kazası hallerinin bildirimi kendileri veya işverenleri tarafından yapılmalıdır. Kendilerinin/işverenlerin iş kazasını:

Kolluk kuvvetlerine derhal

SGK'ya olayın olduğu tarihten sonraki üç iş günü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ

Örneğin; Salı günü iş kazası geçiren sigortalının Kuruma yapılacak iş kazası bildiriminin en geç Cuma günü, Perşembe günü iş kazası geçiren sigortalının ise Kuruma yapılacak iş kazası bildiriminin en geç Salı günü yapılması gereklidir.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HANGİ KURUMA YAPILIR?

Hizmet akdine tabi çalışan sigortalıların iş kazası bildirimleri;

E-sigorta uygulaması ile (http://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do) veya

"İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi" ile doğrudan ya da posta yoluyla sosyal güvenlik il müdürlüğü /sosyal güvenlik merkezine gönderilerek yapılabilir.

İş kazası tutanağı belirtilen formda, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/form_ve_dilekceler/formlar adresinden "SGK-032-İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu" linki tıklanarak excel formatında bilgisayara indirilebilir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT

İş kazası tazminat davası, bir işverene açılan dava türüdür. Bir çalışan iş kazası geçirmesi durumunda ve iş nedeniyle yaralanma veya ölümlü bir sonuç alınması durumunda, kendisi ya da yakını tarafından işverene açılan davadır. Maddi ve manevi tazminat davası olarak açılabilir. Kazadan sonra ilk 10 yıl içerisinde dava açılabilir. Yaralanmalı iş kazalarında açılan dava 5-6 yılı sürmektedir. Ölümlü iş kazası tazminat davası ise, yaklaşık 2-3 yılda sonuç bulmaktadır.

İş kazası geçiren çalışan SGK'dan bu ödeneklerden yararlanabilir.